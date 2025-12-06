Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій охоплює кілька громад та передбачає різні види підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається від благодійного фонду "Карітас", але доступна лише для жителів кількох громад, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійний фонд оголосив про старт нового проєкту «Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалих від війни під час підготовки до зими 2025–2026 років».

Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, місцевих мешканців та людей у тимчасових місцях проживання, які не можуть самостійно підготуватися до холодного сезону або отримати державну допомогу. Основна мета проєкту — забезпечити життєстійкість громадян у зимовий період та надати своєчасну багатосекторну допомогу.

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області надаватиметься наступним категоріям:

внутрішньо переміщені особи;

місцеві жителі, які постраждали внаслідок війни;

люди у тимчасових пунктах перебування, що потребують підтримки.

Пріоритет надаватиметься особам із високим рівнем вразливості, зокрема:

громадянам з інвалідністю або травмами;

людям із тяжкими або хронічними хворобами;

особам старшого віку (60+);

жінкам з груп ризику, включно із самотніми матерями, опікунами, вагітними та жінками, що годують груддю;

родинам із дітьми до трьох років;

багатодітним сім’ям, у яких виховуються три та більше дітей до 18 років.

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій охоплює кілька громад та передбачає різні види підтримки:

у Синельниківському районі, Слов’янська громада — паливні брикети;

у Нікопольському районі: села Зоря та Приміське — гранти на оплату комунальних послуг, село Покровське та Марганецька міська громада — паливні брикети.

За словами організаторів, ініціатива покликана створити базові умови для комфортного проживання та допомогти родинам зустріти зиму з теплом і безпекою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: как получить горячие обеды.

Також Politeka повідомляла, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: выплаты можно потратить на отдельные товары, какие именно.

Як повідомляла Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: часть украинцев получит новую выплату, кто в списке счастливчиков.