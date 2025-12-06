Гуманитарная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий включает несколько общин и предусматривает различные виды поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется от благотворительного фонда "Каритас", но доступна только жителям нескольких общин, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке .

Благотворительный фонд объявил о старте нового проекта «Гуманитарное реагирование на критические нужды пострадавших от войны во время подготовки к зиме 2025-2026 годов».

Инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц, местных жителей и людей во временных местах проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к холодному сезону или получить государственную помощь. Основная цель проекта – обеспечить жизнестойкость граждан в зимний период и оказать своевременную многосекторную помощь.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области будет предоставляться следующим категориям:

внутренне перемещенные лица;

местные жители, пострадавшие в результате войны;

люди во временных пунктах пребывания, нуждающихся в поддержке.

Приоритет будет предоставляться лицам с высоким уровнем уязвимости, в частности:

гражданам с инвалидностью или травмами;

людям с тяжелыми или хроническими болезнями;

лицам старшего возраста (60+);

женщинам из групп риска, включая одиноких матерей, опекунов, беременных и кормящих грудью;

семьям с детьми младше трех лет;

многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий включает несколько общин и предусматривает различные виды поддержки:

в Синельниковском районе, Славянская община - топливные брикеты;

в Никопольском районе: села Зоря и Пригородное - гранты на оплату коммунальных услуг, село Покровское и Марганецкая городская община - топливные брикеты.

По словам организаторов, инициатива призвана создать базовые условия для комфортного проживания и помочь семьям встретить зиму с теплом и безопасностью.

