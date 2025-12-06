Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется от благотворительного фонда "Каритас", но доступна только жителям нескольких общин, пишет Politeka.net.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке .
Благотворительный фонд объявил о старте нового проекта «Гуманитарное реагирование на критические нужды пострадавших от войны во время подготовки к зиме 2025-2026 годов».
Инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, местных жителей и людей во временных местах проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к холодному сезону или получить государственную помощь. Основная цель проекта – обеспечить жизнестойкость граждан в зимний период и оказать своевременную многосекторную помощь.
Гуманитарная помощь в Днепропетровской области будет предоставляться следующим категориям:
- внутренне перемещенные лица;
- местные жители, пострадавшие в результате войны;
- люди во временных пунктах пребывания, нуждающихся в поддержке.
- Приоритет будет предоставляться лицам с высоким уровнем уязвимости, в частности:
- гражданам с инвалидностью или травмами;
- людям с тяжелыми или хроническими болезнями;
- лицам старшего возраста (60+);
- женщинам из групп риска, включая одиноких матерей, опекунов, беременных и кормящих грудью;
- семьям с детьми младше трех лет;
- многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет.
Гуманитарная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий включает несколько общин и предусматривает различные виды поддержки:
- в Синельниковском районе, Славянская община - топливные брикеты;
- в Никопольском районе: села Зоря и Пригородное - гранты на оплату коммунальных услуг, село Покровское и Марганецкая городская община - топливные брикеты.
По словам организаторов, инициатива призвана создать базовые условия для комфортного проживания и помочь семьям встретить зиму с теплом и безопасностью.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: як отримати гарячі обіди.
Также Politeka сообщала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: виплати можна витратити на окремі товари, які саме.
Как сообщала Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: частина українців отримає нову виплату, хто в списку щасливчиків.