Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно виконати декілька кроків.

У місцевому соціальному ресторані видаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Ініціативу організовано для того, щоб забезпечити людей, які перебувають у складних життєвих умовах, щоденним гарячим харчуванням, безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Особлива увага в проєкті приділяється людям похилого віку, які особливо відчувають наслідки війни та економічної кризи. Для багатьох з них навіть одна порція гарячої їжі є важливою підтримкою, не лише з матеріальної точки зору, а й психологічно, адже вона створює відчуття турботи та небайдужості.

Соціальний ресторан також відкритий для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії. Щоб отримати безкоштовні обіди, необхідно пройти просту онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у Telegram.

Після підтвердження особи через кілька кроків, люди можуть щодня приходити до ресторану та отримувати гарячі страви.

Соціальний ресторан «Перемога» працює без вихідних щодня з 11:00 до 16:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. Тут готують повноцінні, поживні страви з свіжих продуктів, щоб кожен відвідувач міг відчути домашній затишок і трохи полегшити свої повсякденні турботи.

Діяльність закладу частково фінансується за рахунок благодійних внесків. Кожен охочий може долучитися до цієї доброї справи, скориставшись онлайн-платформою і натиснувши на кнопку «пригостити», щоб зробити свій внесок.

