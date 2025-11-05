Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області набуло чинності з 1 листопада, повідомляє Politeka.

Проїзд через гірський перевал «Шурдин» тимчасово закрито. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила про необхідність такого заходу з настанням зимового періоду.

Перевал «Шурдин», який є найвисокогірнішим в Україні, характеризується вузькою дорогою та крутими поворотами, що створює підвищену небезпеку для водіїв у холодну пору року. З метою безпеки всіх учасників дорожнього переміщення доступ до ділянки Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП «Руська» обмежено.

Для зручності водіїв облаштовано об’їзні маршрути. Перший варіант передбачає рух Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці. Другий маршрут охоплює шлях Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська». На обох трасах вже встановлені дорожні знаки із погодженими схемами об’їзду, що дозволяє уникнути плутанини та забезпечує безпечний проїзд.

Відновлення пересування через перевал «Шурдин» заплановано на 30 квітня 2026 року. Таким чином, на період зимових місяців учасники дорожнього руху повинні користуватися альтернативними маршрутами. Перевал традиційно стає непридатним для проїзду через низькі температури, можливі снігові замети та ожеледицю.

Служба інфраструктури закликає водіїв враховувати обмеження та планувати подорожі заздалегідь. Безпечне пересування на гірських дорогах Чернівецької області можливий лише за дотримання встановлених правил та користування об’їзними трасами під час зимового періоду.

Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області залишаються актуальними до закінчення зимового періоду та відновлення безпечного проїзду через «Шурдин».

