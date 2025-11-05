В останні тижні дефіцит продуктів в Одеській області став помітним навіть для пересічних покупців.

На ринках і в магазинах регіону різко піднялися ціни на деякі овочі, особливо на тепличні помідори, що є наслідком дефіциту продуктів в Одеській області, повідомляє Politeka.

Така ситуація викликала занепокоєння серед споживачів і змусила продавців шукати нові способи забезпечення прилавків свіжою продукцією.

Дефіцит продуктів в Одеській області вплинув на цінову політику не лише в регіоні, а й загалом по країні. За даними експертів, вартість тепличних помідорів за тиждень зросла приблизно на 37 відсотків.

Це різке подорожчання пов’язане з тим, що пропозиція продукції значно зменшилася, а попит залишився стабільно високим. Таке співвідношення одразу спричинило стрибок цінників.

Фахівці аграрного ринку пояснюють, що теперішня ситуація є цілком типовою для другої половини осені. У цей період більшість тепличних господарств поступово знижують обсяги вирощування, оскільки через похолодання дозрівання овочів у стаціонарних теплицях помітно сповільнюється.

Тим часом, постачання з парникових теплиць уже повністю припинилося. Це означає, що нових партій продукції надходить менше, ніж потрібно для задоволення потреб споживачів.

Представники ринку зазначають, що дефіцит продуктів в Одеській області став відчутним через комбінацію погодних факторів і сезонного зменшення врожайності. У багатьох теплицях температура опустилася настільки, що дозрівання плодів майже зупинилося.

Зважаючи на це, господарства не встигають забезпечити ринок достатньою кількістю овочів. Крім того, через ускладнення логістики імпортні постачання також поки що обмежені.

