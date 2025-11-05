Жителі та гості міста можуть ознайомитися з новим графіком руху транспорту в Сумах для планування поїздок.

Новий графік руху транспорту в Сумах набув чинності з 3 листопада, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Міські пасажирські перевезення у прифронтовому регіоні потребують гнучкого реагування на соціально-економічні зміни, зазначає Кривошеєнко. Відповідно, нині коригуються маршрути, графіки та навантаження громадського транспорту, щоб задовольнити потреби містян та забезпечити роботу підприємств і установ.

За інформацією СМВА, у Сумах посилено переміщення на деяких автобусних маршрутах. Зокрема, з початку листопада додали по одній одиниці транспорту на №58 А «Баси-Тополянська» та №59 «Баси-Веретенівка». Це дозволило скоротити інтервал руху майже вдвічі між рейсами, що робить пересування більш комфортним для пасажирів. Поки що зміни впроваджені в тестовому режимі, а моніторинг інших маршрутів триватиме. Від результатів, зокрема показників прибутковості та збитковості, залежатиме прийняття подальших рішень щодо організації пересування.

Крім цього, за чисельними проханнями родин загиблих захисників, похованих на Ново-Центральному Баранівському кладовищі, продовжено маршрут «Косівщина-Баранівка» безпосередньо до цвинтаря. Автобуси курсуватимуть щодня до 16:00, що дозволить сумчанам зручно дістатися до місця поховання.

Підготовлені документи на підсилення руху автобусів на Василівку. Сергій Кривошеєнко наголошує, що весь наявний автопарк «Електроавтотрансу», включно з новими, старими та гуманітарними одиницями, має працювати на потреби міста, забезпечуючи максимально ефективне перевезення пасажирів у новому форматі.

