Новый график движения транспорта в Сумах вступил в силу 3 ноября, сообщает Politeka.

Такую информацию дает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Городские пассажирские перевозки в прифронтовом регионе нуждаются в гибком реагировании на социально-экономические изменения, отмечает Кривошеенко. Соответственно, сейчас корректируются маршруты, графики и погрузки общественного транспорта, чтобы удовлетворить потребности горожан и обеспечить работу предприятий и учреждений.

По информации СМВА, в Сумах усилено перемещение по некоторым автобусным маршрутам. В частности, с начала ноября добавили по одной единице транспорта на №58 А «Басы-Тополянская» и №59 «Басы-Веретеновка». Это позволило сократить интервал движения почти вдвое между рейсами, что делает передвижение более комфортным для пассажиров. Пока что изменения внедрены в тестовом режиме, а мониторинг других маршрутов будет продолжаться. От результатов, в частности, показателей прибыльности и убыточности, будет зависеть принятие дальнейших решений по организации передвижения.

Кроме этого, по многочисленным просьбам семей погибших защитников, похороненных на Ново-Центральном Барановском кладбище, продлен маршрут «Косовщина-Барановка» непосредственно к кладбищу. Автобусы будут курсировать ежедневно до 16:00, что позволит сумчанам удобно добраться до места захоронения.

Подготовлены документы на усиление движения автобусов в Васильевку. Сергей Кривошеенко отмечает, что весь имеющийся автопарк «Электроавтотранса», включая новые, старые и гуманитарные единицы, должен работать на нужды города, обеспечивая максимально эффективную перевозку пассажиров в новом формате.

