Спеціалісти ДТЕК запланували на суботу, 20 грудня 2025 року, додаткові графіки відключення світла в межах Київської області.

На час проведення профілактичних робіт в електромережах у Київській області 20 грудня 2025 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У місті Буча обмеження діятимуть із 9:00 до 17:00 для будинків по вул. Білокур, Вербицького, Гоголя, Весняна, Завадського, Заводська, Заньковецької, Захисників України, Зелена, Багряного, Інститутська, Карпенка-Карого, Качинського, Глібова, Мазіна, Малинова, Малиновського, Носова, Орлика, Патріотів та ін. (повний список адрес шукайте на сторінках громади).

На території Кагарлицької громади 20 грудня, як пише Politeka, додаткові графіки відключення світла з 9:00 до 15:00 торкнуться таких населених пунктів:

Кагарлик (вул. Білоцерківська, Зеленського, Прорізна);

Слобода (Кулініченка, Молодіжна, Шевченка, Пасічна);

Черняхів (Заводська, Київська, Козацька, Миру, Перемоги, Бондаренка, Ярослава Мудрого).

Також із 10:00 до 18:00 додаткові графіки відключення світла в Київській області діятимуть у місті Обухів (вул. Дзюбівка, Жеваги, Захисників України, Ковалевського, Лугова, Міжгірна, Польок, ж/м Патріотичний, Польок, Дзюбівка) та селі Нещерів (Вербна, Горіхова, Молодіжна, Незалежності, Полунична).

Крім того, у суботу з 8 до 19 години без електроенергії також залишаться мешканці села Лісне Дмитрівської територіальної громади, а з 10 до 16 – с. Микуличі (Польова, Райдужна, Атаманчука, Щастя, пров. Центральний).

