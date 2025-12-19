Специалисты ДТЭК запланировали на субботу, 20 декабря 2025 года, дополнительные графики отключения света в пределах Киевской области.

На время проведения профилактических работ в электросетях в Киевской области 20 декабря 2025 будут действовать специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В Буче ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 для домов по ул. Белокур, Вербицкого, Гоголя, Весенняя, Завадского, Заводская, Заньковецкой, Защитников Украины, Зеленая, Багряного, Институтская, Карпенко-Карого, Качинского, Глибова, Мазина, Малиновая, Малиновского, Носова, Орлика, Патриотов и др. (полный список адресов ищите на страницах общины).

На территории Кагарлыкской общины 20 декабря, как пишет Politeka, дополнительные графики отключения света с 9:00 до 15:00 коснутся таких населенных пунктов:

Кагарлык (ул. Белоцерковская, Зеленского, Прорезная);

Слобода (Кулиниченко, Молодежная, Шевченко, Пасечная);

Черняхов (Заводская, Киевская, Казацкая, Мира, Победы, Бондаренко, Ярослава Мудрого).

Также с 10:00 до 18:00 дополнительные графики отключения света в Киевской области будут действовать в городе Обухов (ул. Дзюбовка, Жеваги, Защитников Украины, Ковалевского, Луговая, Межгорная, Польок, ж/м Патриотический, Польок, Дзюбовка) и селе Нещеров (Вербная, Ореховая, Молодежная, Независимости, Клубничная).

Кроме того, в субботу с 8 до 19 часов без электроэнергии также останутся жители села Лесное Дмитровской территориальной громады, а с 10 до 16 – с. Микуличи (Полевая, Радужная, Атаманчука, Счастья, пер. Центральный).

