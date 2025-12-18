Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в некоторых общинах Одесской области на 19 и 20 декабря 2025 года.

АО "ДТЭК Одесские электросети" будет применять в пятницу и субботу, 19 и 20 декабря 2025 года, специальные графики отключения света в Одесской области, пишет Politeka.

Эти ограничения будут действовать при проведении ремонтных и профилактических работ в электрических сетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от аварийных ситуаций. Они применяются дополнительно к плановым стабилизационным и возможным экстренным или аварийным обесточениям.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в Одесской области в следующие несколько дней коснутся Окнянского поселкового территориального общества в период с 8:00 до 19:00:

19 декабря – село Топалы (для домов по ул. Калиновская), поселок Окны (ул. Бондаренко, Победы, Соборная);

20 – с. Малаевцы (улицы Базарная, Валерия Вакарчука, Героев Украины, Ивана Франко, Мира, Набережная).

Также в Одесской области 19-20 декабря 2025 года специальные графики отключения света будут применяться в пределах Куяльницкого сельского территориального общества, сообщает Politeka. В течение двух дней, 19 и 20 числа, с 8:00 до 19:00 обесточивания состоятся в селах Новоселовка, частично Соболевка (ул. Шевченко, Полевая) и Чубовка (Привокзальная).

