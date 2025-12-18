Появилось предупреждение, что в Житомирской области и близлежащих маршрутах ожидается подорожание стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах, сообщает Politeka.net.

Первые изменения вступят в силу с 20 декабря.

В Житомирской области с 20 декабря повышается стоимость проезда на пригородном маршруте №115 сообщением "Автостанция "Ржаной рынок" - Озерное". Об изменении тарифов сообщили на официальном сайте Новогуйвинского территориального общества, а также проинформировали пассажиров через объявления, размещенные непосредственно в салонах маршрутных такси.

Как пояснил руководитель компании-перевозчика ООО "Сав-Транс" Аркадий Савицкий, пересмотр стоимости проезда касается не только маршрута №115. Подорожание коснется также других пригородных и междугородных направлений, обслуживаемых предприятием. По его словам, решение было принято в связи с ростом расходов на перевозку.

В частности, тариф планируется повысить в среднем на 2–3 гривны. Основными причинами называют подорожание горючего, увеличение акцизной нагрузки, а также традиционное наблюдаемое в зимний период сезонное уменьшение пассажиропотока.

Водитель маршрута №115 уточнил, что протяженность одного рейса в направлении Озерного составляет около 20 километров. По его словам, затраты на горюче-смазочные материалы выросли настолько, что при действующих тарифах перевозки становятся экономически невыгодными. Корректировка стоимости проезда, отмечает перевозчик, является необходимым шагом для сохранения стабильной работы маршрута.

Реакция пассажиров на новость о повышении тарифов оказалась неоднозначной. Часть жителей считает удорожание существенной нагрузкой на семейный бюджет, особенно для тех, кто ежедневно пользуется маршрутом для поездок на работу или обучение. В то же время, другие пассажиры признают, что при нынешних экономических условиях и рост расходов перевозчиков повышение стоимости было лишь вопросом времени.

Льготные категории граждан отмечают, что условия проезда остаются без изменений, а все предусмотренные законодательством льготы продолжают действовать.

Источник: zhitomir-online.com

