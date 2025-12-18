З'явилося попередження, що у Житомирській області та на прилеглих маршрутах очікується подорожчання вартості проїзду в приміських і міжміських автобусах, повідомляє Politeka.net.

Перші зміни набудуть чинності вже з 20 грудня.

У Житомирській області з 20 грудня підвищується вартість проїзду на приміському маршруті №115 сполученням «Автостанція “Житній ринок” — Озерне». Про зміну тарифів повідомили на офіційному сайті Новогуйвинської територіальної громади, а також поінформували пасажирів через оголошення, розміщені безпосередньо в салонах маршрутних таксі.

Як пояснив керівник компанії-перевізника ТОВ «Сав-Транс» Аркадій Савіцький, перегляд вартості проїзду стосується не лише маршруту №115. Подорожчання торкнеться також інших приміських і міжміських напрямків, які обслуговує підприємство. За його словами, рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням витрат на перевезення.

Зокрема, тариф планують підвищити в середньому на 2–3 гривні. Основними причинами називають подорожчання пального, збільшення акцизного навантаження, а також сезонне зменшення пасажиропотоку, що традиційно спостерігається у зимовий період.

Водій маршруту №115 уточнив, що довжина одного рейсу в напрямку Озерного становить близько 20 кілометрів. За його словами, витрати на паливно-мастильні матеріали зросли настільки, що за чинних тарифів перевезення стають економічно невигідними. Коригування вартості проїзду, зазначає перевізник, є необхідним кроком для збереження стабільної роботи маршруту.

Реакція пасажирів на новину про підвищення тарифів виявилася неоднозначною. Частина жителів вважає подорожчання суттєвим навантаженням на сімейний бюджет, особливо для тих, хто щодня користується маршрутом для поїздок на роботу або навчання. Водночас інші пасажири визнають, що за нинішніх економічних умов та зростання витрат перевізників підвищення вартості було лише питанням часу.

Пільгові категорії громадян зазначають, що для них умови проїзду залишаються без змін, а всі передбачені законодавством пільги продовжують діяти.

Джерело: zhitomir-online.com

