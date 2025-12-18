Робота для пенсіонерів у Харкові стає в нагоді тим, хто після виходу на заслужений відпочинок хоче залишатися активним.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш доступною, адже роботодавці відкриті до людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Вакансії, які представлені на сайті work.ua, пропонують гнучкий графік, підтримку на робочому місці та достойну оплату праці.

Одним із актуальних напрямків, в якому можна знайти роботу для пенсіонерів у Харкові, є охоронна сфера. Група компаній «ОХОРОНА І БЕЗПЕКА» запрошує на посаду електромонтера охоронно-пожежної сигналізації.

Тут важлива технічна грамотність та вміння працювати руками. Обовʼязки передбачають монтаж сигналізацій. Компанія забезпечує всім необхідним інструментом та дає можливість оплачуваного стажування. Платити обіцяють до 40 тисяч.

Ще один напрямок, де можна отримати роботу для пенсіонерів у Харкові - це технічне обслуговування обладнання. Оператор котельні в Аптеці 911 слідкує за роботою опалювальних систем, підтримує температуру та стан котлів, виконує профілактичні заходи та дотримується правил безпеки.

Графік: один день через три. Зарплата стабільна: від 10 500 до 11 000 грн. Компанія відкрита до кандидатів з інвалідністю та літніх людей.

Не менш цікавим варіантом залишається поштова сфера. Нова пошта шукає завідуючого господарством із власним авто. Тут пропонують зарплату від 20 000 гривень, а також компанія покриває витрати на паливо.

Працівник організовує дрібні ремонтні роботи, стежить за технічним станом обладнання і отримує білу зарплату, медичне страхування, оплачувані лікарняні та відпустку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Харківській області: що стало коштувати більше цього разу

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна заробляти 20 тисяч і які навички потрібні