Залізниця закликає стежити за оновленнями розкладу, адже обмеження руху транспорту в Одеській області мають тимчасовий характер.

Обмеження руху транспорту в Одеській області заплановані на 17–19 грудня, повідомляє Politeka.

У ці дні частину приміських електричок тимчасово скасують через коригування графіків.

Як повідомляють залізничники, попри складну ситуацію з енергопостачанням після обстрілів, приміське сполучення продовжує працювати. Водночас для стабільної організації перевезень виникла потреба внести короткострокові зміни на окремих напрямках до та з Одеси.

Упродовж 17, 18 і 19 грудня не курсуватимуть електропоїзди №6208 Одеса-Головна – Роздільна-1, №6207 Роздіна-1 – Одеса-Головна, а також №6352/6351 Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна.

На 17 і 18 грудня скасовано рейси №6254 Одеса-Головна – Подільськ та №6274 Поді-ськ – Помічна.

18 і 19 грудня зміни торкнуться напрямків №6273 Помічна – Подільськ і №6257 Подільськ – Одеса-Головна.

Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та обирати альтернативні варіанти сполучення. Серед доступних маршрутів залишаються електрички №6252 Одеса-Головна – Роздільна-1 – Вапнярка, №6255 Вапнярка – Роздільна-1 – Одеса-Головна, №6202 Одеса-Головна – Роздільна-1, №6272 Подільськ – Помічна, №6275 Помічна – Подільськ, №6259 Вапнярка – Подільськ – Одеса-Головна, а також №6310/6309 та №6342/6341 у напрямку Кароліно-Бугаза.

Залізниця закликає стежити за оновленнями розкладу, адже обмеження руху транспорту в Одеській області мають тимчасовий характер і залежать від поточної ситуації з енергопостачанням.

Актуальну інформацію про рух електричок пасажирам радять уточнювати напередодні поїздки через офіційні канали перевізника.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.