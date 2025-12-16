Енергетики попередили про застосування в Київській області додаткових графіків відключення світла в середу, 17 грудня 2025 року.

ДТЕК оголосив нові графіки відключення світла в Київській області на 17 грудня 2025 року на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 17 грудня торкнуться Великодимерської селищної громади в Київській області. З 9:30 до 15:30 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Велика Димерка (вул. Хмельницького, Броварська, Введенська, Вербна, Вишнева, Відродження, Вокзальна, Докучаєва, Квітнева, Лісова, Малинова, Механізаторів, Григорія Миронця, Миру, Незалежності, Парникова, Печерська, Польова, Степова, Чернігівська, пров. Квітневий);

Гоголів (Ярослава Мудрого);

Кулажинці (Галини Козюби, Чернігівська, Центральна, Київська).

Також, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла, повʼязані з профілактичними роботами в електромережах, 17 грудня застосовуватимуть у Петрівській сільській громаді із 9 до 17 години в селах:

Старі Петрівці (Благодатна, Бузкова, Стуса, Бондаренка, Виноградна, Калнишевського, Короткевича, Молодіжна, Покровська, Промислова, Сагайдачного, Сонячна, Чигрина);

Нові Петрівці (Веселкова, Виноградна, Вишнева, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Затишна, Колоскова, Лілейна, Лісова, Львівська, Межигірська, Молодіжна, Одеська, Преображенська, Сумська, Хмельницького, Черкаська, Яблунева, Ягідна).

