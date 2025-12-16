Энергетики предупредили о применении в Киевской области дополнительных графиков отключения света в среду, 17 декабря 2025 года.

ДТЭК объявил новые графики отключения света в Киевской области на 17 декабря 2025 года на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 17 декабря коснутся Великодымерской поселковой общины в Киевской области. С 9:30 до 15:30 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Великая Дымерка (ул. Хмельницкого, Броварская, Введенская, Вербная, Вишневая, Возрождения, Вокзальная, Докучаева, Апрельская, Лесная, Малиновая, Механизаторов, Григория Миронца, Мира, Независимости, Парниковая, Печерская, Полевая, Степная, Черниговская, пер. Апрельский);

Гоголев (Ярослава Мудрого);

Кулажинцы (Галины Козюбы, Черниговская, Центральная, Киевская).

Также, как сообщает Politeka, графики отключения света, связанные с профилактическими работами в электросетях, 17 декабря будут применять в Петровской сельской общине с 9 до 17 часов в селах:

Старые Петровцы (Благодатная, Сиреневая, Стуса, Бондаренко, Виноградная, Калнышевского, Короткевича, Молодежная, Покровская, Промышленная, Сагайдачного, Солнечная, Чигрина);

Новые Петровцы (Радужная, Виноградная, Вишневая, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Уютная, Колосковая, Лилейная, Лесная, Львовская, Межигорская, Молодежная, Одесская, Преображенская, Сумская, Хмельницкого, Черкасская, Яблоневая, Ягодная).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.