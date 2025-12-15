В Одесской области на 16 декабря вводятся графики плановых отключений света в связи с проведением масштабных ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Как отмечают энергетики, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» подготовили подробный график плановых обесточений на 16 декабря. В ряде населенных пунктов ограничения будут продолжаться до 11 часов.

В частности, работы будут выполняться в пределах Окнянского поселкового территориального общества. В селе Леонтивка электроснабжение будет полностью прекращено с 08:00 до 19:00. В этот период без света останется ул. Леонтивка.

Также из-за технических работ с 08:00 до 19:00 электроэнергии не будет в селе Маякы — ограничения будут касаться определенной улицы Мыру.

Кроме того, плановое обесточивание в то же время – с 08:00 до 19:00 – запланировано в селе Окны. Отключение произойдет по списку адресов, обнародованных в графике:

Довженко Александра, Казацькой Славы, Курортна, Незалежности.

В населенном пункте Флора электроснабжение временно прекратят 16 декабря с 08:00 до 19:00 на ряде улиц:

Іванмвська, Флора, Ягорлыцька.



Плановые отключения также коснутся ряда населенных пунктов, где свет будет отсутствовать с 08:00 до 15:00 на определенных улицах:

в селах Дибривка, Малый Фонтан, Великий Фонтан, Мыколаивка Перша (ул. Заводська), Гонората, Гидерим (улицы Незалежна, Травнева, Выноградна), Борщи, Любомырка, Глыбочок (ул. Центральна).



Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».

