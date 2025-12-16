Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяет многим семьям легче пройти зимний период.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется для усиления социальной защиты наиболее уязвимых групп населения, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области инициирована Кабмином. Правительство предусмотрело более 4,3 млрд гривен для более 660 тысяч семей, чтобы они могли увереннее пройти период холодов.

Сама выплата остается одноразовой, но ее планируют сделать ежегодной. Предусмотренная сумма составляет 6500 грн. на одну семью, что позволяет покрыть основные потребности в холодный период.

Есть четкий список лиц, которые могут рассчитывать на пособие в Днепропетровской области. Среди них: дети из малообеспеченных семей, дети со статусом ВПЛ, а также находящиеся на попечении или в приемных семьях.

Поддержка также распространяется на детей с инвалидностью и сирот из детских домов семейного типа. Программа также охватывает переселенцев с инвалидностью I группы, а также одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе и получающих соответствующую надбавку.

Механизм начисления выплаты остается простым, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на получателей. Деньги поступают автоматически на социальный счет или на Действие.

Средства можно использовать только в тех учреждениях, где принимают банковские карты, в частности, в магазинах, аптеках, на заправках, в коммунальных службах и других сервисах на территории Украины.

Правительство не устанавливает жесткие ограничения на категории товаров, поэтому семья сможет приобрести теплые вещи, продукты, медикаменты или оплатить счета за коммунальные услуги.

В то же время следует учесть срок действия средств, который составляет 180 дней с момента поступления на счет. Если деньги не использовать своевременно, они автоматически вернутся государству.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право