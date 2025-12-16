Подорожание проезда в Харьковской области уже ощутили местные жители.

В Старом Мерчике зафиксировано подорожание проезда в Харьковской области, сообщает Politeka.

стоимость поездки выросла с 50 до 80 гривен.

Как сообщает депутат Валковского городского совета Юлия Любченко , администрация проводит конкурсы среди перевозчиков на междугородные маршруты, но не имеет полномочий регулировать тарифы. Цены определяют сами перевозчики с учетом расхода топлива, обслуживания автобусов и других факторов.

На маршруте Мерчик – Харьков-3 курсируют три компании: Викинг Авто (промежуточный маршрут через Красный Кут), АО Восток (Н. Мерчик – Харьков) и ООО Южстройтранс (специальный маршрут Старый Мерчик – Харьков). Информацию о повышении тарифов должно публиковать в печатных СМИ, однако для удобства пассажиров ее размещают и в салонах автобусов.

Следовательно, подорожание проезда в Харьковской области уже ощутили местные жители.

Кроме того, о похожей ситуации сообщали в Ивано-Франковской области.

Новый тариф на общественный транспорт составит 15 гривен за поездку. Городские власти объясняют, что это решение принято с учетом экономических реалий и необходимости поддержки стабильной работы маршрутов.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало ожидаемым шагом для обеспечения бесперебойного функционирования городского транспорта и поддержки водителей и обслуживающих маршруты предприятий.

Мэр сообщил, что такая ситуация с повышением обусловлена ​​ростом ценников на горючее, запасные части и расходов на обслуживание автобусов и зарплаты водителей.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право