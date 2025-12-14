Главным фактором ценового удара является дефицит продукции, который наблюдается не только в Харькове, но и в ряде других регионов.

На фоне дефицита популярного продукта в Харькове его стоимость продолжает расти, украинцы могут видеть ценники в 200 гривен за килограмм, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что происходит.

По состоянию на декабрь ситуация на рынке выглядит достаточно напряженной. Самые доступные виды сала продают в пределах 150–200 грн/кг, в то время как высококачественные, выбранные куски оценивают значительно дороже – до 600–700 грн/кг. В частности, популярное «генеральское» сало с мясными прослоями стоит свыше 600 гривен, а некоторые премиальные сорта в супермаркетах превышают отметку в 700 гривен.

Причины столь стремительного подорожания комплексны. Главным фактором является дефицит продукции, который наблюдается не только в Харькове, но и в ряде других регионов. Военные события повлекли за собой значительное сокращение поголовья свиней. Часть хозяйств была вынуждена прекратить деятельность, а продолжающие работать нередко не имеют возможности содержать животных в благоприятных условиях.

Важную роль играет и рост себестоимости производства. Из-за высоких тарифов на энергоносители подорожали комбикорма, увеличились расходы по содержанию свиней и хранению продукции животноводства.

Отдельной проблемой остаются ветеринарные риски. В разных областях Украины периодически загораются случаи африканской чумы свиней (АЧС). Это заставляет фермеров массово выбраковывать животных, что еще больше уменьшает предложение на рынке.

Совокупность этих факторов привела к существенному дефициту свиноводческой продукции и росту зависимости Украины от импорта. По данным статистики, всего за 10 месяцев этого года импорт сала увеличился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общий импорт свинины вырос более чем в 11 раз, что демонстрирует масштаб проблемы и острую нехватку собственной продукции.

