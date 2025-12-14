Сформированы подробные графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Сумской области.

Из-за запланированных масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Сумской области, о чем сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Сумской области.

Дополнительно ограничения запланированы 15 декабря в населенном пункте Охтырка, где обесточение будет продолжаться с 08:00 до 17:00. В течение девяти часов без электричества останутся жители таких улиц:

Владимира Шандибы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 29, 24 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

Вячеслава Черновола 1, 2, 3, 5, 5А,7, 7А, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 33, 33, 3 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Гирськый 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Глебова 1, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А.

Гоголя 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 22 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

В частности, 16 числа в населенном пункте Недрыгайлив электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 15:00. Отключения коснутся улицы: Незалежности 25А.

Кроме того, 18 декабря временное полное обесточивание намечено в населенном пункте Недрыгайлив. Свет будет отсутствовать с 09:00 до 15:00.

Бережок 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Магаливська 3;

Незалежности 18, 22, 36;

Патриотив Украины 16;

Шкильна 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

В населенном пункте Шостка отключения электроэнергии также будут проводиться 19 числа с 09:00 до 15:00. Список адресов, где будет прекращено электроснабжение, включает:

Вячеслава Липинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11,

Григория Сковороды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7,8, 8А, 9, 10, 12, 14,

Джерельна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Довженко 208Ш.

Актуальные графики отключений «Сумыоблэнерго» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключение», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

