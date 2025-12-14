Дефицит продуктов в Киевской области может произойти на популярный товар, постоянно покупаемый украинцами к своему столу, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук высказал оценку возможных изменений цен на хлеб до конца 2025 года и отметил проблемы.

По его мнению, уже к концу года стоимость хлебобулочных изделий может вырасти примерно на 5 % . Основной причиной такого удорожания он называет увеличение расходов на электроэнергию и дефицит ржи.

Марчук отмечает, что исторически хлебозаводы используют в производстве как газ, так и электроэнергию. Однако из-за текущих проблем в энергосекторе предприятиям приходится более активно применять генераторы, что существенно увеличивает себестоимость производства. По его словам, затраты на энергоресурсы в таких условиях могут возрасти в два-три раза, что оказывает непосредственное влияние на конечную цену продукции.

Он также подчеркнул, что, хотя урожайность имеет определенное значение для формирования цены на хлеб, доля зерна в себестоимости составляет не более 25%. Остальные составляющие — затраты на производство, амортизацию, логистику и нехватку рабочей силы — оказывают значительное влияние на итоговое ценообразование.

Дополнительным фактором для возможного роста стоимости продукции из ржаной муки является ситуация с рожью на внутреннем рынке. По оценке специалиста Всемирного банка Оксаны Руженко, на рынке уже наблюдается серьезный дефицит этой культуры. Она объясняет, что пока невозможно предоставить точный прогноз по ценам на рожь в 2026 году, поскольку уборочная кампания еще не началась, а погодные условия остаются нестабильными.

Рожь относится к яровым культурам, и основной период его уборки приходится на август-сентябрь. Однако даже до старта жатвы перерабатывающие предприятия и представители отрасли сообщают о нехватке зерна, что может заложить предпосылки для дальнейшего роста стоимости как сырья, так и конечной продукции. Кроме этого это же приводит к дефициту продуктов в Киевской области.

