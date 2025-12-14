Дефіцит продуктів у Київській області може статися на популярний товар, який постійно купують українці до свого столу, повідомляє Politeka.net.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук висловив оцінку щодо можливих змін цін на хліб до кінця 2025 року та наголосив на проблемах.

На його думку, вже до завершення року вартість хлібобулочних виробів може зрости приблизно на 5 % . Основною причиною такого подорожчання він називає збільшення витрат на електроенергію та дефіцит жита.

Марчук зазначає, що історично хлібозаводи використовують у виробництві як газ, так і електроенергію. Однак через поточні проблеми в енергосекторі підприємствам доводиться активніше застосовувати генератори, що суттєво збільшує собівартість виробництва. За його словами, витрати на енергоресурси у таких умовах можуть зрости у два-три рази, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції.

Він також підкреслив, що хоча врожайність має певне значення для формування ціни на хліб, частка зерна у собівартості становить не більше 25%. Решта складових — витрати на виробництво, амортизацію, логістику та нестачу робочої сили — мають значно більший вплив на підсумкове ціноутворення.

Додатковим фактором для можливого зростання вартості продукції з житнього борошна є ситуація з житом на внутрішньому ринку. За оцінкою фахівчині Світового банку Оксани Руженкової, на ринку вже спостерігається серйозний дефіцит цієї культури. Вона пояснює, що поки неможливо надати точний прогноз щодо цін на жито в 2026 році, оскільки збиральна кампанія ще не розпочалася, а погодні умови залишаються нестабільними.

Жито належить до ярих культур, і основний період його збирання припадає на серпень–вересень. Проте навіть до старту жнив переробні підприємства та представники галузі повідомляють про нестачу зерна, що може закласти передумови для подальшого зростання вартості як сировини, так і кінцевої продукції. Крім цього це ж саме призводить до дефіциту продуктів у Київській області.

