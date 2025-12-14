Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі призначена для внутрішньо переміщених осіб, які через війну залишили власне житло, повідомляє Politeka.

Виплати здійснюються щомісяця та залежать від категорії отримувача: 3 000 гривень передбачено для дітей та людей з інвалідністю, інші отримують 2 000 гривень. Пенсійний фонд України пояснює, хто може претендувати на допомогу, які документи потрібні і як оформити звернення як онлайн, так і офлайн.

Фінансова підтримка надається особам, що перемістилися з початку 2022 року з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих районів, чиї будинки зруйновані чи непридатні для проживання, підтверджено документально. Допомога також покриває сім’ї з дітьми, які народилися у ВПО, та дані про яких внесені до Єдиної бази внутрішньо переміщених осіб.

Працездатні переселенці, що вперше подали заявку з 1 грудня 2023 року, повинні протягом трьох місяців після призначення сприяти власній зайнятості, зокрема шляхом працевлаштування, реєстрації ФОП, ведення самостійної діяльності, отримання гранту на бізнес або навчання, а також постановки на облік безробітного. У разі невиконання умови допомога припиняється з четвертого місяця.

Водночас перші шість місяців звільнені від обов’язку працевлаштування особи, які доглядають за дитиною до 6 років, виховують трьох і більше дітей, студенти денної або дуальної форми навчання, люди з інвалідністю I чи II групи, а також ті, хто піклується про тяжкохворих або літніх родичів.

Необхідні документи включають заяву встановленого зразка, паспорт, свідоцтва про народження дітей до 14 років, судове рішення про втрату працездатності або довідку про тяжке захворювання, а також інші документи, що впливають на розмір виплат.

Звернутися за допомогою можна онлайн через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал «Дія», а також офлайн у ЦНАП, сервісні центри ПФУ або уповноважених осіб місцевої влади. У разі зміни обставин, які впливають на право отримання допомоги, виплати можуть бути скориговані або призупинені.

Отже, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі забезпечує переселенців регулярними фінансами, допомагає задовольняти базові потреби та стабілізувати життя у новому середовищі.

Джерело: постанова Кабміну

