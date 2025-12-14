Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається в рамках ініціативи "Зимова підтримка", повідомляє Politeka.

Як зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму офіційному Телеграм-каналі, частина банків ще опрацьовує заявки і продовжує перераховувати кошти. За її словами, подалися на грошову допомогу для ВПО у Харківській області 323443 громадян, і ця цифра зростає щодня.

Програма спрямована на сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю І групи, одиноких пенсіонерів та малозабезпечені родини, які потребують додаткового захисту під час зимового періоду 2025 і 2026 років.

Виплата є разовою і складає 6500 грн на кожну особу, яка підпадає під критерії. Така грошова допомога для ВПО у Харківській області розрахована на покриття найнеобхідніших витрат, пов'язаних із зимовими потребами, а саме на придбання одягу, взуття або лікарських засобів.

Використати кошти можна лише безготівково через спеціальний рахунок, а зняття готівки чи переказ комусь іншому не передбачені.

Виплата може нараховуватися автоматично, без додаткових звернень, якщо дані людини актуальні в інформаційних системах ПФУ або Мінсоцполітики.

У такому разі повідомлення з’являється в застосунку Дія, а якщо його немає, людину інформують телефоном. Уряд підкреслює, що автоматичне нарахування відбуватиметься для тих, хто вже перебував у відповідних реєстрах станом на 1 листопада 2025 року.

Водночас частині громадян доведеться подавати заяву самостійно. Причини різні, серед них відсутність автоматичної виплати до кінця листопада 2025 року, некоректні або застарілі дані в системах, а також технічні труднощі під час подання через Дію.

