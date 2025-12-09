Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області з новою силою вдарило по гаманцях звичайних українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося кількох категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі Лозівської міськради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося передусім бюджетних установ та інших споживачів, для яких куб води тепер коштує 60,70 гривні.

Для жителів громади ціна поки що залишилася без змін. У повідомленні йдеться, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало вимушеним кроком через подорожчання закупної води від КП "Харківводоканал".

Керівник Лозівського водоканалу Олександр Марченко пояснив, що нова вартість води для підприємства складає 17,66 грн за кубічний метр, що щомісяця створює додаткові витрати близько 800 тисяч.

Через це підприємству довелося переглянути розцінки для окремих категорій, щоб уникнути збитків. Абонплата та вартість водовідведення залишаються на колишньому рівні.

Різницю в цінах, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади. Подібна практика застосовується і на КП "Тепловодосервіс".

Крім Лозівської громади, зміни відбулися й у Височанській. Там з квітня почали діяти нові розцінки: 52 грн за куб водопостачання та 38,56 - за водовідведення. Таке рішення обумовлене зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та природним зношенням мереж.

Для людей, які не в змозі оплачувати нові платіжки, передбачено можливість отримання субсидії. Це дозволяє хоча б трохи полегшити тягар величезних сум і зменшити тиск на гаманець.

