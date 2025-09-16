Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає економічні реалії та зростання витрат на енергоресурси.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області призведе до додаткових витрат для багатьох сімей, що суттєво вплине на бюджети домогосподарств, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією на сайті "Лубнитеплоенерго", нові тарифи запровадять з 1 жовтня 2025 року.

Зміни стосуються вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання для різних категорій споживачів. Відповідно до чинного законодавства, ціни мають відображати економічно обґрунтовані витрати підприємства, що стало підставою для перегляду тарифів. Попередні розцінки були ухвалені ще у серпні 2024 року обласною радою й охоплювали постачання гарячої води з урахуванням і без витрат на ремонт та обслуговування теплопунктів.

Наразі рівень відшкодування витрат становив лише близько 76%, що зробило перегляд тарифів неминучим. ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провело детальні розрахунки планових витрат, які виявили значне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. Так, природний газ для населення коштує близько 6183 грн за тисячу кубів, а для бюджетних установ та інших споживачів перевищує 13 тисяч грн.

До цього додаються витрати на транспортування та розподіл газу, що також підвищує собівартість тепла. Додатково зросла ціна електроенергії: середня вартість кіловат-години за останні пів року перевищила 8 грн, що на 192% більше для населення порівняно з попередніми тарифами і на 25% більше для бюджетних установ. Також збільшення вартості послуг водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині впливає на формування кінцевої ціни теплової енергії.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає економічні реалії та зростання витрат на енергоресурси, що безпосередньо впливає на фінансове навантаження для домогосподарств і бюджетних установ.

