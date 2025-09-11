Місцеві жителі стурбовані темою підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області, адже це може сильнов дарити по гаманцях.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області може відбутися вже наступного року, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті ЗОДА, підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області означатиме, що зміниться вартість водопостачання та водовідведення як для населення, так і для підприємств.

Остаточне рішення ухвалюватиме комісія з економічних питань, а поки що прогнозують зростання розцінок на кілька гривень за кубічний метр.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області передбачає, що вартість водопостачання для побутових споживачів може зрости на 8.56, а водовідведення - на 9.79.

Для підприємств ціни також можуть піднятися, проте остаточне рішення залежить від комісії з економічних питань. Цю інформацію підтвердила виконуюча обов’язки фінансового директора КП "Облводоканал" Оксана Клиба.

Щороку до 20 серпня КП "Облводоканал" подає розрахунки розцінок на новий період до ЗОДА. Регулювання процесу здійснюється низкою законів України, серед яких закони "Про ЖКП", "Про питну воду та питне постачання", а також "Про державне регулювання у сфері КП".

Ці нормативи визначають рівень цін, який має забезпечувати відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво ЖКП.

У 2026 році на зростання розцінок вплинуть кілька факторів. Збільшення прожиткового мінімуму, здорожчання обслуговування обладнання, а також можливе зростання цін на електроенергію вимагатимуть коригування вартості водопостачання та водовідведення.

Прогнозована вартість у 2026 році виглядає так: централізоване водопостачання для оптових споживачів може зрости з 26,148 гривні за кубічний метр до 29,436, для побутових споживачів - з 47,34 до 55,896, а водовідведення зросте з 45,216 до 55,008.

