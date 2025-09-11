Местные жители обеспокоены темой повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, ведь это может сильно дарить по кошелькам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области может произойти в следующем году, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ЗОДА, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области будет означать, что изменится стоимость водоснабжения и водоотведения, как для населения, так и для предприятий.

Окончательное решение будет принимать комиссия по экономическим вопросам, а пока прогнозируют рост расценок на несколько гривен за кубический метр.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области предполагает, что стоимость водоснабжения для бытовых потребителей может вырасти на 8:56, а водоотвод - на 9:79.

Для предприятий цены тоже могут подняться, однако окончательное решение зависит от комиссии по экономическим вопросам. Эту информацию подтвердила исполняющая обязанности финансового директора КП "Облводоканал" Оксана Клыба.

Ежегодно до 20 августа КП "Облводоканал" представляет расчеты расценок на новый период в ЗОДА. Регулирование процесса осуществляется рядом законов Украины, среди которых законы "О ЖКУ", "О питьевой воде и питьевом снабжении", а также "О государственном регулировании в сфере КП".

Эти нормативы определяют уровень цен, обеспечивающий возмещение экономически обоснованных затрат на производство ЖКУ.

В 2026 году на рост расценок повлияют несколько факторов. Увеличение прожиточного минимума, удорожание обслуживания оборудования, а также возможный рост цен на электроэнергию потребуют корректировки стоимости водоснабжения и водоотведения.

Прогнозируемая стоимость в 2026 году выглядит так: централизованное водоснабжение для оптовых потребителей может вырасти с 26,148 гривны за кубический метр до 29,436, для бытовых потребителей – с 47,34 до 55,896, а водоотвод вырастет с 45,218 до 55,008.

