Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в Харківській області в середу, 17 грудня 2025 року.

У деяких населених пунктах Харківської області 17 грудня 2025 року проводитимуть ремонтні роботи в електромережах та застосують додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці обмеження діятимуть додатково до погодинних стабілізаційних та можливих аварійних знеструмлень.

Зокрема спеціальні графіки відключення світла 17 грудня застосовуватимуть у межах обслуговування Богодухівського району електричних мереж, повідомляє Politeka. Із 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Богодухів (вул. Мистецька, 8 Березня, Віталія Сахно, Героїв Енергетиків, Залізнична, Преображенська, пров. Воздвиженський, 8 Березня, Круглий);

Вінницькі Івани (Миру, Перемоги, Харківська);

Степне (Вишнева, Гарбузи);

Кленове (Богодухівська, Івана Конопельця, Заводська, Мальченки, Молодіжна, Нова, Садова, Центральна);

Крисине (Задорожна, Зарічна, Новоселівка, Східна, Харківська, Центральна);

Максимівка (Дачна, Шкільна);

Заозерне (Лісна);

Новоселівка (Новоселівська);

Таверівка (Пуста, Таверівська).

У селі Павлівка додаткові графіки відключення світла 17 грудня плануються з 9:00 до 20:00 для будинків по вулицях Миру, Ярова, Дубове, провулку Молодіжний. Також часткові знеструмлення з 9 до 20 години в середу можливі в селі Кручик.

Про інші можливі знеструмлення в регіоні на цей день енергетики можуть оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго.

