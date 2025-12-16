У деяких населених пунктах Харківської області 17 грудня 2025 року проводитимуть ремонтні роботи в електромережах та застосують додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.
Ці обмеження діятимуть додатково до погодинних стабілізаційних та можливих аварійних знеструмлень.
Зокрема спеціальні графіки відключення світла 17 грудня застосовуватимуть у межах обслуговування Богодухівського району електричних мереж, повідомляє Politeka. Із 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:
- Богодухів (вул. Мистецька, 8 Березня, Віталія Сахно, Героїв Енергетиків, Залізнична, Преображенська, пров. Воздвиженський, 8 Березня, Круглий);
- Вінницькі Івани (Миру, Перемоги, Харківська);
- Степне (Вишнева, Гарбузи);
- Кленове (Богодухівська, Івана Конопельця, Заводська, Мальченки, Молодіжна, Нова, Садова, Центральна);
- Крисине (Задорожна, Зарічна, Новоселівка, Східна, Харківська, Центральна);
- Максимівка (Дачна, Шкільна);
- Заозерне (Лісна);
- Новоселівка (Новоселівська);
- Таверівка (Пуста, Таверівська).
У селі Павлівка додаткові графіки відключення світла 17 грудня плануються з 9:00 до 20:00 для будинків по вулицях Миру, Ярова, Дубове, провулку Молодіжний. Також часткові знеструмлення з 9 до 20 години в середу можливі в селі Кручик.
Про інші можливі знеструмлення в регіоні на цей день енергетики можуть оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго.
