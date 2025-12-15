Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Харківській області на 16 грудня 2025 року під час проведення планових ремонтних робіт, пише Politeka.
Зокрема додаткові графіки відключення світла, за даними обленерго, торкнуться Богодухівського району електромереж у Харківській області. 16 грудня орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці низки населених пунктів:
- Богодухів (вул. Привокзальна Слобідка);
- Кручик (Залужанська, Зелена, Лісна, Соснова, Шевченка, Шкільна, пров. Лісний, Шкільний, Шевченка, Зелений, Сосновий);
- Павлівка (Берегова, Високе, Дубове, Кооперативна, Лугова, Миру, Піщана, Центральна, Шкільна та низка провулків);
- Семенів Яр (Лісова, Костянтинівка, Сонячна);
- Заброди (Центральна, пров. Польовий);
- Шарівка (Лісова, Лугова, Санаторська, Соснова, Центральна, Богдана Хмельницького, Василя Ємця, Миколаївська, Миколи Макаренка, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Світла, Фіалковська, Шкільна).
Крім того, в Богодухівській громаді обмеження електропостачання діятимуть із 9 до 20 години в селі Сінне (вул. Польова, Садова, Центральна, Космічна, Набережна, Південна, пров. Східний), повідомляє Politeka.
А на території Люботинської міської громади в Харківській області додаткові графіки відключення світла 16 грудня застосовуватимуть із 9:00 до 16:45 у селищі Барчани для деяких будинків по вулицях Караванська, Любицька, Петропавлівська, провулках Любицький, Караванський, тупику Петропавлівський.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.