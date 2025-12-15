У деяких громадах Харківської області у вівторок, 16 грудня 2025 року, будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Харківській області на 16 грудня 2025 року під час проведення планових ремонтних робіт, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла, за даними обленерго, торкнуться Богодухівського району електромереж у Харківській області. 16 грудня орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці низки населених пунктів:

Богодухів (вул. Привокзальна Слобідка);

Кручик (Залужанська, Зелена, Лісна, Соснова, Шевченка, Шкільна, пров. Лісний, Шкільний, Шевченка, Зелений, Сосновий);

Павлівка (Берегова, Високе, Дубове, Кооперативна, Лугова, Миру, Піщана, Центральна, Шкільна та низка провулків);

Семенів Яр (Лісова, Костянтинівка, Сонячна);

Заброди (Центральна, пров. Польовий);

Шарівка (Лісова, Лугова, Санаторська, Соснова, Центральна, Богдана Хмельницького, Василя Ємця, Миколаївська, Миколи Макаренка, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Світла, Фіалковська, Шкільна).

Крім того, в Богодухівській громаді обмеження електропостачання діятимуть із 9 до 20 години в селі Сінне (вул. Польова, Садова, Центральна, Космічна, Набережна, Південна, пров. Східний), повідомляє Politeka.

А на території Люботинської міської громади в Харківській області додаткові графіки відключення світла 16 грудня застосовуватимуть із 9:00 до 16:45 у селищі Барчани для деяких будинків по вулицях Караванська, Любицька, Петропавлівська, провулках Любицький, Караванський, тупику Петропавлівський.

