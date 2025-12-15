Буде запроваджено графіки планових відключень світла у Чернігівській області на 16 грудня, які пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Енергетики попереджають про можливі тимчасові перебої у постачанні світла протягом дня, адже частина обладнання буде відключена для виконання технічного обслуговування. Графік відключення світла у Чернігівській області на 16 грудня охоплює кілька населених пунктів області.

У населеному пункті Билка через проведення ремонту повітряної лінії електропередач заплановано тимчасове припинення електропостачання з 8:00 до 17:00. Знеструмлення стосуватиметься визначених адрес, перелік яких наведено у графіку:

Берегова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 7, 8;

Будьонного 35;

Булюківка 1, 100, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 78, 8, 80, 86, 88, 9, 96, 98;

Гострів 1, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 8, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 94, 96, 98;

Загребелля 1, 10, 11, 13, 14, 19, 2, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 57, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 83, 89, 9, 97;

Занакіт 101, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 42, 43, 44, 48, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97;

Лісова 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 33, 35, 39, 41, 49, 5, 9;

Медова 1, 10, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 4, 47, 5, 6, 8, 9;

Механізаціі 1, 13, 16, 19, 3, 4, 6, 7, 9;

Молодіжна 10, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 29, 2А, 31, 37, 5, 7, 9;

Новоселиця 1, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8.

У цей самий часовий проміжок — з 8:00 до 17:00 — можливі перерви в подачі електроенергії також у населеному пункті Короп. Світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулиці Комунальна 22, 35, 37.

Крім того, у Шабалинів електропостачання буде обмежене з 08:00 до 17:00. Причиною є виконання планових ремонтних робіт на об’єктах електромережі, що може призвести до перебоїв у подачі світла за окремими адресами:

Деснянська 1, 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 6;

Центральна 188, 195, 197, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 274.

Планові роботи триватимуть і в населеному пункті Козелець. Тут знеструмлення очікується з 09:30 до 15:30. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів, зазначених у графіку:

Миколи Леонтовича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14А.

Набережна 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 14а, 15а, 18а.

Амосова 48.

Володимира Івасюка 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а.

Євгенія Лоскота 53а.

Зелена 8, 12.

Івана Мазепи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 24а.

Калинова 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 29А, 42а, 52а.

Незалежності 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 43а, 60а, 66а, 76а, 79а, 80а, 82а, 82Б.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

