Графік відключення газу з 16 до 17 грудня у Волинській області створить побутові незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення газу з 16 до 17 грудня у Волинській області введуть через проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 16 до 17 грудня у Волинській області передбачає тимчасове припинення розподілу блакитного палива у селищі Турійськ Ковельського району.

Тимчасові незручності буде змушена терпіти значна кількість місцевих жителів. Обмеження стосуватиметься 309 споживачів на таких вулицях:

Жежків, Ставецька, Торгова, Новоковельська, Волі, Травнева, Садова, Технічна, Підвальна, Підрічна, Ветеринарна, Багата, Молодіжна і провулки Підвальний, Надрічний, Ставецький

Газопостачання тимчасово припиниться з 10:00 16.12 до 17:00 17.12 2025 року, і його відновлення відбудеться після завершення робіт та за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

Фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголошують на важливасті враховувати графік відключення газу з 16 до 17 грудня у Волинській області при плануванні власного побуту. Це допоможе мінімізувати незручності.

Споживачам у вказані дати слід перекрити крани перед усіма газовими приладами, щоб уникнути аварійних ситуацій. Роботи будуть проводитись для підтримки надійного газопостачання та безпеки мешканців.

Нагадаємо, що актуальну інформацію щодо обмеженя газопостачання можна переглянути на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Там завжди оперативно зʼявляються повідомлення про проведення планових робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду на Волині: які ціни тепер.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Волинській області: жителям зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Житомирі: що запроваджують у всіх автобусах.