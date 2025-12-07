Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Волинській області дає змогу мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Волинській області передбачає планові перебої в електропостачанні у різних населених пунктах Рожищенської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Роботи триватимуть із 10:00 до 16:00 і охоплять окремі вулиці Берегового, Забари, Мильська та Дубища. У Єлизаветині, Носачевичах і Олешковичах також очікуються тимчасові відключення. У самому Рожищі без світла залишаться вулиці Шилокадзе, Любомира Гузара та Промислова.

Наступні дні з 9 по 12 грудня передбачають планові роботи у Бортяхівці, Переспі, Тихотині, Богушівській Мар’янівці, Малинівці та Трилісцях, а 12 грудня – у Пожарках. Енергетики проводять ці роботи для підвищення надійності та безпеки мереж.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Волинській області дає змогу мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, перевірити ліхтарики та свічки, вимкнути з розеток прилади, які чутливі до перепадів напруги, і спланувати важливі справи, що потребують електропостачання.

Актуальні дані про початок та завершення відключень регулярно оновлюються на сайті Волиньобленерго у розділі «Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація».

Щоб підготуватися до знеструмлення, заздалегідь зарядіть телефони, ноутбуки та павербанки. Перевірте наявність ліхтариків, свічок або інших джерел освітлення. Вимкніть із розеток побутову техніку, особливо холодильники, комп’ютери та пральні машини. Сплануйте важливі справи так, щоб вони не залежали від електропостачання, і підготуйте воду та продукти, які потребують зберігання в холодильнику. Якщо вдома є діти або літні люди, подбайте про їхні потреби.

