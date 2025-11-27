График отключения света в Волынской области на 28 ноября был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Рожищенской общины .

Плановые работы будут проводиться для повышения надежности электросетей и продлятся в определенные часы.

28 ноября с 09:00 до 17:00 энергетики временно обесточат следующие населенные пункты и улицы:

Дубище: Грушевского Президента, Зеленая, Независимости, Крестьянская

Елизаветин: Гаевая, Васильковская, Предельная, Юбилейная, Прилесная

Носачевичи: Анатолия Царапкина, Молодежная, Святослава Симинского

Олешковичи: Садовая, Зеленая, Набережная, Полевая

Ольгановка: Предельная, Лесная

Переспа: Ковельская, Мира, Победы

Рожище: Наливайко, Героев Украины, Дорошенко, Сухомлинского, Промышленная, Любомира Гузара, Николая Хвылевого, Шилокадзе, Набережная

Рудня: Спортивная, Молодежная, Набережная, Центральная

Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. График отключения света в Волынской области на 28 ноября поможет обеспечить стабильную работу сетей и избежать аварийных ситуаций в будущем.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, следует заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики или свечи, а также сделать запас питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления. Полезно проверить работу холодильника и планировать активность в световое время, чтобы минимизировать неудобства при выключении электроэнергии.

Также следует сообщить членам семьи о времени отключения и договориться о безопасном использовании приборов в отсутствие электричества.

