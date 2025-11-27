График отключения света в Волынской области на 28 ноября был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют на сайте Рожищенской общины .
Плановые работы будут проводиться для повышения надежности электросетей и продлятся в определенные часы.
28 ноября с 09:00 до 17:00 энергетики временно обесточат следующие населенные пункты и улицы:
- Дубище: Грушевского Президента, Зеленая, Независимости, Крестьянская
- Елизаветин: Гаевая, Васильковская, Предельная, Юбилейная, Прилесная
- Носачевичи: Анатолия Царапкина, Молодежная, Святослава Симинского
- Олешковичи: Садовая, Зеленая, Набережная, Полевая
- Ольгановка: Предельная, Лесная
- Переспа: Ковельская, Мира, Победы
- Рожище: Наливайко, Героев Украины, Дорошенко, Сухомлинского, Промышленная, Любомира Гузара, Николая Хвылевого, Шилокадзе, Набережная
- Рудня: Спортивная, Молодежная, Набережная, Центральная
Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. График отключения света в Волынской области на 28 ноября поможет обеспечить стабильную работу сетей и избежать аварийных ситуаций в будущем.
Чтобы подготовиться к обесточиванию, следует заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики или свечи, а также сделать запас питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления. Полезно проверить работу холодильника и планировать активность в световое время, чтобы минимизировать неудобства при выключении электроэнергии.
Также следует сообщить членам семьи о времени отключения и договориться о безопасном использовании приборов в отсутствие электричества.
