Подорожчання проїзду на Волині лише додає фінансових клопотів у період зростання цін на продукти та інші товари.

На Волині зафіксували суттєве подорожчання проїзду на автобусах, повідомляє Politeka.

Пасажири вже відчули підвищення вартості квитків на міжміських та приміських маршрутах — в середньому на 10–20 гривень, а деякі рейси подорожчали ще сильніше.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Інші пасажири підкреслюють, що для тих, хто регулярно користується транспортом, збільшення тарифів стає серйозним ударом, а пенсіонери особливо відчувають додаткове навантаження. Жителька Горохова, яка отримує чотири тисячі пенсії, повідомила: «Раніше їхала за 70 гривень, а тепер — за 100. Дуже тяжко вижити».

Перевізники пояснюють подорожчання підвищенням витрат. Водій одного з маршрутів зазначив: «Пальне, запчастини, масла — усе стало дорожчим. І щодня зростає ціна. Пасажирів менше, а витрати збільшуються». Середній тариф на внутрішньообласних рейсах зріс на 10–30 гривень. Наприклад, поїздка з Луцька до Берестечка нині коштує 150 гривень, хоча навесні була дешевшою. Проїзд до Варшави також підняли з приблизно 1000 до 1300 гривень.

Водночас частина маршрутів поки тримає старі тарифи, визнають водії, «на чесному слові», адже пасажирів ще вистачає. Волиняни нарікають, що доводиться економити ще жорсткіше, оскільки подорожчання проїзду на Волині лише додає фінансових клопотів у період зростання цін на продукти та інші товари.

