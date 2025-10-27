Подорожание проезда на Волыни лишь придает финансовые хлопоты в период роста цен на продукты и другие товары.

На Волыни зафиксировали существенное подорожание проезда на автобусах, сообщает Politeka.

Пассажиры уже ощутили повышение стоимости билетов на междугородных и пригородных маршрутах – в среднем на 10–20 гривен, а некоторые рейсы подорожали еще сильнее.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

Другие пассажиры подчеркивают, что для регулярно регулярно пользующихся транспортом увеличение тарифов становится серьезным ударом, а пенсионеры особенно испытывают дополнительную нагрузку. Жительница Горохова, которая получает четыре тысячи пенсий, сообщила: «Раньше ехала за 70 гривен, а теперь — за 100. Очень тяжело выжить» .

Перевозчики объясняют удорожание повышением расходов. Водитель одного из маршрутов отметил: «Горючее, запчасти, масла – все стало дороже. И каждый день растет цена. Пассажиров меньше, а расходы увеличиваются» . Средний тариф на внутриобластных рейсах вырос на 10–30 гривен. Например, поездка из Луцка в Берестечко сейчас стоит 150 гривен, хотя весной была дешевле. Проезд в Варшаву также подняли примерно с 1000 до 1300 гривен.

В то же время, часть маршрутов пока держит старые тарифы, признают водители, «на честном слове», ведь пассажиров еще хватает. Волыняне сетуют, что приходится экономить еще жестче, поскольку подорожание проезда на Волыни лишь придает финансовые хлопоты в период роста цен на продукты и другие товары.

