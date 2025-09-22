Місцевим мешканцям зробили оголошення про тимчасове обмеження руху в Волинській області, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Волинській області в одному з населених пунктів ввели на кілька днів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Володимирської міської ради, з понеділка, 22-го вересня, мешканці та гості Волині повинні враховувати, що обмеження руху в Волинській області торкнулося вулиці Драгоманова у Володимирі.

Часткове перекриття спричинене виконанням робіт із під’єднання газових мереж до будинку №19А. Влада міста повідомляє, що ремонтні заходи триватимуть приблизно 3-4 дні.

При цьому, доступ до всіх будівель, зокрема стадіону, педагогічного коледжу та художньої школи, залишатиметься відкритим із вулиць Ковельської, Івана Франка та Устилузької.

Проте повністю проїзд по вулиці Драгоманова буде неможливий, тому водіїв просять враховувати ці обмеження руху в Волинській області.

Окрім цього, в повідомленні також йдеться, що місцевих мешканців прилеглої території додатково попередять про тимчасове відключення газопостачання у цей період.

Також нагадаємо, що раніше в регіоні запровадили певні заборони для пересування мототранспортом. Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради ухвалив рішення про заборону їздити на гучному транспорті у нічний час та під час повітряних тривог.

Згідно з рішенням виконкому, на території Ратнівської громади до припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану тимчасово заборонено пересування мототранспорту з 22:00 до 06:00 без крайньої необхідності.

Також забороняється пересування мотоциклів, мопедів, моторолерів та скутерів без справної вихлопної системи, із шумними глушниками, з прямоточною системою вихлопу або за агресивного стилю водіння, який навмисно створює шум.

