Местным жителям сделали объявление о временном ограничении движения в Волынской области и рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Волынской области в одном из населенных пунктов было введено на несколько дней, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Фейсбук-странице Владимирского городского совета, с понедельника, 22 сентября, жители и гости Волыни должны учитывать, что ограничение движения в Волынской области коснулось улицы Драгоманова во Владимире.

Частичное перекрытие вызвано выполнением работ по подключению газовых сетей к зданию №19А. Власти города сообщают, что ремонтные мероприятия продлятся примерно 3-4 дня.

При этом доступ ко всем зданиям, в частности стадиону, педагогическому колледжу и художественной школе, будет оставаться открытым с улиц Ковельской, Ивана Франко и Устилужской.

Тем не менее, полностью проезд по улице Драгоманова будет невозможен, поэтому водителей просят учитывать эти ограничения движения в Волынской области.

Кроме того, в сообщении также говорится, что местных жителей прилегающей территории дополнительно предупредят о временном отключении газоснабжения в этот период.

Также напомним, что ранее в регионе были введены определенные запреты для передвижения по мототранспорту. Исполнительный комитет Ратнивского поссовета принял решение о запрете ездить на громком транспорте в ночное время и во время воздушных тревог.

Согласно решению исполкома, на территории Ратновской общины до прекращения или отмены действия правового режима военного положения временно запрещено передвижение мототранспорта с 22:00 до 06:00 без крайней необходимости.

Также запрещается передвижение мотоциклов, мопедов, мотороллеров и скутеров без исправной выхлопной системы, с шумными глушителями, с прямоточной системой выхлопа или агрессивного стиля вождения, который намеренно создает шум.

