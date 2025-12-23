Саме дефіцит продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку створює передумови для подальшого подорожчання овочів.

Дефіцит продуктів у Харківській області останнім часом фіксують на окремі позиції, які традиційно мають високий попит серед мешканців регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це заявляють галузеві аналітики, які відстежують ситуацію на продовольчому ринку.

Фахівці зазначають, що нестачі картоплі протягом зимового періоду в Харкові та навколишніх громадах не очікується. Водночас формування її вартості значною мірою залежатиме від європейського ринку. Нині в країнах ЄС зафіксовано надлишковий урожай, що спричинив різке зниження відпускних цін до мінімальних показників за останні роки. Така ситуація може активізувати ввезення дешевшої продукції на український ринок.

Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, європейська картопля наразі коштує на 3–5 гривень за кілограм менше, ніж вітчизняна. У результаті українські аграрії опиняються в умовах посиленої конкуренції та змушені коригувати свою цінову політику.

Паралельно експерти звертають увагу на помітне зростання вартості тепличних огірків. Ключовим чинником називають обмежену пропозицію в регіоні у поєднанні зі стабільним споживчим попитом. Саме дефіцит продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку створює передумови для подальшого подорожчання овочів, які активно закуповують роздрібні мережі.

Схожа ситуація спостерігається й у сегменті тепличних томатів. Ціни на помідори зростають уже третій тиждень поспіль. Аналітики пояснюють динаміку скороченням обсягів постачання з боку господарств порівняно з початком сезону, що безпосередньо впливає на баланс попиту та пропозиції.

