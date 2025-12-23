Именно дефицит продуктов в Харьковской области на внутреннем рынке создает предпосылки для дальнейшего удорожания овощей.

Дефицит продуктов в Харьковской области в последнее время фиксируют на отдельные позиции, традиционно пользующиеся высоким спросом среди жителей региона, сообщает Politeka.net.

Об этом заявляют отраслевые аналитики, отслеживающие ситуацию на продовольственном рынке.

Специалисты отмечают, что недостатка картофеля в течение зимнего периода в Харькове и окружающих общинах не ожидается. В то же время формирование ее стоимости будет в значительной степени зависеть от европейского рынка. В настоящее время в странах ЕС зафиксирован избыточный урожай, что повлекло за собой резкое снижение отпускных цен до минимальных показателей за последние годы. Такая ситуация может активизировать ввоз более дешевой продукции на украинский рынок.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко. По ее словам, европейский картофель сейчас стоит на 3–5 гривен за килограмм меньше, чем отечественный. В результате украинские аграрии оказываются в условиях усиленной конкуренции и вынуждены корректировать свою ценовую политику.

Параллельно эксперты обращают внимание на заметный рост стоимости тепличных огурцов. Ключевым фактором называют ограниченное предложение в регионе в сочетании со стабильным потребительским спросом. Именно дефицит продуктов в Харьковской области на внутреннем рынке создает предпосылки для дальнейшего удорожания овощей, активно закупающих розничные сети.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте тепличных томатов. Цены на помидоры растут уже третью неделю подряд. Аналитики объясняют динамику сокращением объемов поставок со стороны хозяйств по сравнению с началом сезона, что непосредственно влияет на баланс спроса и предложения.

