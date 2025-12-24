Жителям в Запоріжжі рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 25 грудня діятимуть у десятках будинків, проте час вимкнень відрізняється, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запоріжжі на 25 грудня у Різдво.

З 8 до 17 години (9 годин поспіль) запланований ремонт електрообладнання. Такі обмеження стосуються будинків, що знаходяться за адресами:

Володимира Грищенка (Волгоградська): 26, 26А;

Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 2, 6, 8А;

Гуляйпільська (Брянська): 4;

Дмитра Апухтіна (Олександра Матросова): 11, 16, 16А, 18, 6, 8, 8А;

Заводська: 21, 21А, 7, 9;

Миколи Міхновського (Зої Космодем`янської): 10;

Михайла Гончаренка: 5, 7;

Незалежної України: 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 68, 68А, 72, 72А;

Професора Анатолія Бойка (Адмірала Нахімова): 6;

Рекордна: 36, 36А, 37Б, 38, 39, 40, 41;

Сєдова: 3, 6А, 8А;

Сталеварів: 5, 7, 8, 8А, 9, 9А;

пр. Соборний: 186, 190, 190А, 192.

Через плановий ремонт електрообладнання із 9:30 до 15:30 знеструмлять такі вулиці міста:

Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А;

Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д;

Перемоги: 90, 96, 92, 92А.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла на 25 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

