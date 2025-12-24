Жителям в Запорожье рекомендуют заранее учесть график отключения света на 25 декабря.

Графики отключения света в Запорожье на 25 декабря будут действовать в десятках домов, однако время отключений отличается, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПрАТ "Запорожьеоблэнерго".

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье на 25 декабря в Рождество.

С 8 до 17 часов (9 часов подряд) запланирован ремонт электрооборудования. Такие ограничения касаются домов, находящихся по адресам:

Владимира Грищенко (Волгоградская): 26, 26А;

Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 2, 6, 8А;

Гуляйпольская (Брянская): 4;

Дмитрия Апухтина (Александра Матросова): 11, 16, 16А, 18, 6, 8, 8А;

Заводская: 21, 21А, 7, 9;

Николая Михновского (Зои Космодемьянской): 10;

Михаила Гончаренко: 5, 7;

Независимой Украины: 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 68, 68А, 72, 72А;

Профессора Анатолия Бойко (Адмирала Нахимова): 6;

Запись: 36, 36A, 37B, 38, 39, 40, 41;

Седова: 3, 6А, 8А;

Сталеваров: 5, 7, 8, 8А, 9, 9А;

пр. Соборный: 186, 190, 190А, 192.

Из-за планового ремонта электрооборудования с 9:30 до 15:30 обесточат следующие улицы города:

Дмитрия Донцова (Гагарина): 30А;

Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д;

Победы: 90, 96, 92, 92А.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света на 25 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

