Украинцы должны внимательно следить за своими выплатами, ведь денежная помощь для ВПЛ в Запорожье может автоматически удлиняться или прекращаться.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает ежемесячные выплаты на проживание от государства, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других категорий.

Она назначается на полгода от месяца обращения и автоматически продлевается только для определенных групп. Здесь следует быть бдительным, чтобы не остаться без денег, ведь не все получатели попадают в категории, гарантированно продолжающие соцпомощь.

По словам специалистов, пенсионеры с доходом до четырех прожиточных минимумов, люди с инвалидностью I или II группы, а также дети с тяжелыми заболеваниями или дети-сироты обычно получают удлинение автоматически.

Все остальные переселенцы должны самостоятельно проверять, продлили ли им соцподдержку. Осенью 2025 года многие не получили деньги за октябрь, а некоторые – даже за ноябрь.

Проблема не в изменении права на денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, а в том, что система могла автоматически не продлить ее на следующий период.

Чтобы не потерять финансовую поддержку, украинцам следует заранее узнавать в Пенсионном фонде, включены ли они в автоматическое продление. Если последняя выплата была, например, в ноябре, обращаться нужно уже в этом месяце.

В противном случае, когда узнаешь об отсутствии средств только в декабре, можно потерять не только декабрьскую сумму, но и январскую.

Представители Пенсионного фонда советуют не ждать задержек и самостоятельно контролировать ситуацию. Это касается и тех, кто получает минимальную поддержку от государства.

Источник

Последние новости Украины:

Подорожание продуктов в Запорожье: как супермаркеты переписали цены на важные товары

Денежная помощь в Запорожье: кто имеет право и как оформить выплаты от 2361 гривен

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто имеет право на получение 3000 гривен