Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает ежемесячные выплаты на проживание от государства, сообщает Politeka.
Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других категорий.
Она назначается на полгода от месяца обращения и автоматически продлевается только для определенных групп. Здесь следует быть бдительным, чтобы не остаться без денег, ведь не все получатели попадают в категории, гарантированно продолжающие соцпомощь.
По словам специалистов, пенсионеры с доходом до четырех прожиточных минимумов, люди с инвалидностью I или II группы, а также дети с тяжелыми заболеваниями или дети-сироты обычно получают удлинение автоматически.
Все остальные переселенцы должны самостоятельно проверять, продлили ли им соцподдержку. Осенью 2025 года многие не получили деньги за октябрь, а некоторые – даже за ноябрь.
Проблема не в изменении права на денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, а в том, что система могла автоматически не продлить ее на следующий период.
Чтобы не потерять финансовую поддержку, украинцам следует заранее узнавать в Пенсионном фонде, включены ли они в автоматическое продление. Если последняя выплата была, например, в ноябре, обращаться нужно уже в этом месяце.
В противном случае, когда узнаешь об отсутствии средств только в декабре, можно потерять не только декабрьскую сумму, но и январскую.
Представители Пенсионного фонда советуют не ждать задержек и самостоятельно контролировать ситуацию. Это касается и тех, кто получает минимальную поддержку от государства.
