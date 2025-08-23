Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области направлена на поддержку семей, оказавшихся в сложных условиях из-за войны.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предусматривает выплату по 3000 гривен на каждого ребенка внутренне перемещенных лиц из временно оккупированного Софиевского сельского территориального общества Бердянского района, передает Politeka.

Об этом сообщает распоряжение начальника Софиевской сельской военной администрации, обнародованное на официальном сайте общины.

Получить помощь могут ВПЛ, которые имели регистрацию или постоянно проживали на территории общины до начала полномасштабного вторжения.

Для этого необходимо представить пакет документов, включающий заявление с фактическим адресом проживания ребенка, копию свидетельства о рождении или паспорта, выписку из реестра места жительства, справку ВПЛ, копии паспорта и идентификационного кода заявителя, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных.

В случае опеки прилагаются документы, подтверждающие статус опекуна. Дети от 14 до 17 лет могут подать заявление самостоятельно с письменного согласия родителей или законных представителей с обязательством использовать средства на первоочередные нужды.

Документы принимаются до 30 ноября 2025 лично или почтой по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 58, индекс 69126. Решение о выплате принимается в течение месяца с даты подачи заявления.

К слову, в области также сообщалось о возможности получения бесплатного жилья.

Внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в временном убежище, может подать заявление на квартирный учет в орган местного самоуправления или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту своей регистрации в качестве переселенца.

