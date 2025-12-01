У ситуації, коли спостерігається дефіцит продуктів у Харківській області українські товари все одно залишаються більш затребуваними.

Через дефіцит продуктів у Харківській області знову фіксується підвищення гуртових цін на популярні товари, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють аналітики.

За даними аналітиків, наприкінці цього тижня вартість цього популярного салатного овоча зросла приблизно на 10% у порівнянні з минулим тижнем. Наразі виробники пропонують огірки у ціновому діапазоні від 85 до 110 гривень за кілограм.

Як зазначають експерти, тенденція до поступового подорожчання спостерігається вже декілька тижнів поспіль. Головною причиною зростання цін є істотне скорочення обсягів пропозиції на внутрішньому ринку. Більшість українських тепличних господарств фактично завершили сезон реалізації поточного обороту огірків, що призвело до зменшення доступних обсягів продукції та дисбалансу між попитом і пропозицією.

У ситуації, коли кількість вітчизняних овочів обмежена, українські огірки все одно залишаються більш затребуваними, ніж імпортні аналоги. Дефіцит продукції у Харківській області на цей товар вітчизняного виробництва коригує цінову політику.

Торговельні мережі надають перевагу саме українській продукції, незважаючи на те, що вона коштує дорожче. Це пояснюється низькою якістю багатьох імпортних огірків, які помітно поступаються українським за смаком, зовнішнім виглядом та свіжістю.

Попит із боку рітейлерів залишається стабільно високим, а це дає виробникам можливість поступово коригувати ціни в бік підвищення. Для торгових мереж якість продукції й надалі залишається ключовим критерієм, навіть якщо це означає придбання дорожчих українських овочів.

Експерти звертають увагу на те, що, незважаючи на нинішній висхідний тренд, тепличні огірки все ще продаються щонайменше на 10% дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Таким чином, попри подорожчання протягом останніх тижнів, огірки залишаються доступнішими для споживачів, ніж торік.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто може звернутись за виплатами, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Харкові: на яких вакансіях пропонують від 30 тисяч на місяць.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харківській області: яких товарів не вистачає на ринку.