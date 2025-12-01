Обмеження руху транспорту в Києві введено через роботи з оновлення асфальту, що є необхідним через поступове погіршення його стану

Обмеження руху транспорту в Києві введено на окремій ділянці столичних доріг, проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в комунальному підприємстві Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд.

У Києві до 5 грудня запроваджено часткове обмеження руху транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської на Велику кільцеву дорогу. За інформацією підприємства, тимчасові зміни у русі пов’язані з проведенням ремонтних робіт на дорожньому покритті зазначеного з’їзду.

Фахівці пояснюють, що оновлення асфальту є необхідним через поступове погіршення його стану, що може впливати на безпеку руху автомобілів.

У Дирекції підкреслюють, що роботи виконуватимуть лише за умови сприятливих погодних умов, оскільки якість ремонту безпосередньо залежить від температури та вологості повітря.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути та враховувати можливі затримки, адже на період ремонту рух може бути сповільненим.

Також варто нагадати, що у новому графіку руху поїздів з Києва на 2025–2026 роки "Укрзалізниця" значно покращила час у дорозі для прямого міжнародного експреса 67/68 Київ — Варшава. Цей рейс, який забезпечує регулярне сполучення між двома європейськими столицями, тепер курсуватиме швидше більш ніж на дві години порівняно з попереднім розкладом.

Згідно з оновленими даними, поїзд вирушатиме з Києва о 19 годині 51 хвилині та прибуватиме до Варшави о 09 годині 43 хвилині наступного дня.

