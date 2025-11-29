Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области помогает компенсировать расходы на питание и обеспечить поддержку здоровья.

Часть украинцев может получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области посредством выплат на питание через Пенсионный фонд Украины, сообщает Politeka.

Программа распространяется на лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих соответствующий статус.

Получить компенсацию могут участники ликвидации аварии на ЧАЭС или других ядерных аварий, отнесенные к категориям I или II, а также граждане, которые понесли ущерб от радиационного облучения и принадлежат к этим же категориям.

Цель выплат – частичное возмещение расходов на сбалансированное питание, необходимое для поддержания здоровья пострадавших. Государство обеспечивает целевой и стабильный характер таких выплат, признавая необходимость особой социальной защиты этой категории населения.

Чтобы получить помощь, гражданин должен обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением и предоставить документы: копию справки о налоговом номере или паспорте, а также удостоверение, подтверждающее статус участника ликвидации аварии или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы категории I или II.

Кроме того, в Харькове у людей есть возможность получить бесплатные продукты.

Проект реализуется в рамках проекта «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу за домом», который направлен на поддержку людей, находящихся в сложных обстоятельствах. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, немощным и неизлечимо больным гражданам, а также внутренне перемещенным лицам.

