Представители Ровенского филиала Газсети призывают отнестись к ограничениям с пониманием и готовиться к графику отключения газа со 2 по 4 декабря в Ровенской области.

Из-за плановых работ введены графики отключения газа со 2 по 4 декабря в Ровенской области, однако они касаются только отдельных населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Ровенский филиал.

График отключения газа со 2 по 4 декабря в Ровенской области введен в броских населенных пунктах региона.

В городе Костополь 2 декабря работники Костопольского участка Ровенского филиала Газмережи планируют выполнить комплекс ремонтов на газовых сетях.

В этой связи в течение дня будет временно прекращена подача природного газа. Ограничение коснется 1700 потребителей, чьи дома расположены на ул. Сарненской, ул.Заречье и Артиллерийскому переулку. Специалисты подчеркивают, что приостановление распределения газа необходимо для безопасного и качественного выполнения запланированных технических трудов.

На следующий день, 3 декабря, аналогичные ремонтные мероприятия проведут и в городе Сарны.

Работники Сарненского участка временно остановят подачу голубого топлива в 102 частных домохозяйств.

Ограничение будет касаться абонентов, проживающих по ул. Кривой, улице Мищанской, улице Олега Ольжича и улице Рыночной. Проведение их плановое и направлено на поддержание надлежащего технического состояния газораспределительных сетей.

4 декабря с 8 часов утра временные отключения газоснабжения ожидаются в селах Копытково и Марьяновне.

Во время выполнения ремонтных работ будет приостановлена ​​подача голубого топлива в 7 коммунально-бытовых объектов, а также в дома 270 потребителей. Такие меры также имеют целью обеспечить безопасную работу системы и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В этот же день ремонтные работы проведут в городе Дубровица.

С 8 часов утра специалисты Дубровицкой области Газмережи временно прекратят подачу газа для 165 домохозяйств, расположенных на улице Школьной, в том числе в домах двадцать один, двадцать три и двадцать пять.

Представители Ровенского филиала Газмережи приносят извинения потребителям за временные неудобства и призывают отнестись к ограничениям с пониманием, ведь ремонты направлены на повышение безопасности и стабильности газораспределительной сети.

