Повышение тарифов на воду в Ровенской области утвердило исполком Острожского городского совета, о чем сообщило местное коммунальное предприятие, передает Politeka.

Новые цены начали действовать для украинцев уже с 1 ноября 2025 года.

По информации местного «Водоканала», стоимость кубометра составляет 35,57 грн, а отвод – 61,45 грн. Итого сумма достигает 97,02 грн за использованный объем. С начала 2026 года ожидается очередная корректировка: подача вырастет до 36,42 грн., а отвод — до 63,30 грн. Общая сумма составит 99,72 грн, дополнительно введена абонентская плата 24,07 в месяц.

В городском совете объясняют, что повышение тарифов на воду в Ровенской области связано с необходимостью возместить расходы на энергию, сырье и поддержку инженерных сетей. Жителям рекомендуют учитывать обновленные цены при планировании расходов на следующий год. Предприятие отмечает, что корректировка необходима для стабильной работы системы и обеспечения качества услуг.

Параллельно регион сталкивается с ростом стоимости перевозок. В ряде маршрутов, в том числе в Здолбуновском и Шпановском направлениях, новые расценки действуют с 8 ноября. В Ровенском районе изменения коснулись Тучина, Забороли, Александрии, Любомирки и Каменной Горы.

Перевозчики объясняют, что подорожание связано с топливом, техосмотрами, страховыми полисами и оплатой автостанционных сервисов. В то же время из-за уменьшения количества пассажиров примерно на половину возросла нагрузка на расходы предприятий, что также повлияло на конечную цену поездок.

